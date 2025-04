Il 30 aprile Israele è intervenuto nelle violenze confessionali che hanno causato una trentina di morti in due giorni in Siria, conducendo un attacco di avvertimento per esortare le autorità a proteggere la comunità drusa.

Queste violenze hanno risvegliato lo spettro dei massacri che a marzo avevano causato più di 1.700 morti nella regione di Latakia (ovest), in gran parte appartenenti alla minoranza alawita dell’ex presidente Bashar al Assad, deposto nel dicembre scorso da una coalizione ribelle a guida islamista attualmente al potere.

Gli scontri tra gruppi armati legati al nuovo regime e combattenti drusi a Jaramana, alla periferia di Damasco, si sono estesi nella notte tra il 29 e il 30 aprile alla località di Sahnaya, causando tredici morti.