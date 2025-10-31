Il 30 ottobre il senato italiano ha approvato in quarta lettura la riforma della giustizia, che prevede tra le altre cose la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. La riforma è uno dei pilastri del programma di governo di Giorgia Meloni, che ha blindato il provvedimento e in meno di un anno ha ottenuto il via libera dai due rami del parlamento.

Tutte le opposizioni hanno criticato con toni accesi la scelta di “blindare” una riforma costituzionale impedendo di inserire correttivi, ma l’iter legislativo è andato avanti tra commissioni e aula, arrivando fino all’approvazione del senato con 112 voti a favore, 59 contrari e nove astenuti.

Ora lo scontro tra maggioranza e opposizioni si sposta fuori dal parlamento in vista del referendum confermativo sulla riforma, a partire dalla separazione delle carriere. Il testo, non avendo ottenuto in seconda lettura voto favorevole da due terzi dei parlamentari in entrambe le camere, può essere sottoposto a consultazione popolare (come previsto dall’articolo 138 della costituzione).

Sia i partiti di maggioranza (FI, FdI, Lega) che quelli di opposizione (Pd, M5s, Avs) hanno già annunciato la raccolta di firme per chiedere il referendum, che si dovrebbe tenere entro la primavera del 2026. Lo possono richiedere anche 500mila elettori o cinque consigli regionali.