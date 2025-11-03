Il 2 novembre Donald Trump ha minacciato un intervento militare in Nigeria in risposta a quella che definisce “una persecuzione dei cristiani”, mentre il presidente nigeriano Bola Tinubu ha chiesto un incontro urgente.

Quando un giornalista dell’Afp gli ha chiesto se stesse pensando a un’operazione di terra o a raid aerei, Trump ha risposto, a bordo dell’aereo presidenziale Air Force One: “Vedremo, non ho ancora deciso”. “Stanno uccidendo tantissimi cristiani e non lo permetterò”, ha aggiunto.

Il giorno prima il presidente statunitense aveva già minacciato un intervento militare in Nigeria se il governo non avesse fermato “gli omicidi di cristiani commessi da terroristi islamici”.

“Se il governo nigeriano continuerà a tollerare questi omicidi, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente ogni aiuto alla Nigeria e potrebbero recarsi in questo paese ormai disonorato e sparare all’impazzata per annientare i terroristi islamici che commettono queste orribili atrocità”, aveva scritto sul suo social media Truth Social.