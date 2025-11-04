Il 4 novembre New York eleggerà il suo nuovo sindaco e il favorito nei sondaggi è Zohran Mamdani, musulmano di origine indiana di 34 anni, esponente dell’ala sinistra del Partito democratico e grande avversario di Donald Trump.

Il 3 novembre il presidente statunitense ha invitato gli elettori newyorchesi a votare per il principale avversario di Mamdani, l’ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo.

“Che Cuomo vi piaccia o no, non avete davvero scelta. Dovete votare per lui e sperare che faccia un lavoro fantastico. Lui è in grado di farlo, Mamdani no!”, ha dichiarato sul suo social network Truth Social.

“Se il candidato comunista Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York, è molto improbabile che io possa garantire finanziamenti federali che vadano oltre il minimo indispensabile”, ha avvertito.