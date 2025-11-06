Il 5 novembre la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato di aver sporto denuncia contro l’uomo che il giorno prima l’aveva molestata in strada, un episodio che ha rilanciato il dibattito sulla sicurezza delle donne nel paese.

L’episodio si era verificato il 4 novembre mentre Sheinbaum, 63 anni, in carica dall’ottobre 2024, si era fermata a salutare alcuni sostenitori vicino al palazzo presidenziale, nel cuore di Città del Messico.

Un uomo si era avvicinato a Sheinbaum da dietro, aveva cercato di baciarla sul collo e le aveva toccato un fianco e il seno, come mostra un video pubblicato sui mezzi d’informazione e sui social network.

Sheinbaum era rimasta impassibile e aveva anche accettato di scattare una foto con il suo aggressore, prima che un membro del suo servizio di sicurezza lo allontanasse.