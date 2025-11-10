Il 10 novembre le autorità tailandesi e malesi hanno annunciato di aver recuperato almeno 13 corpi e di aver intensificato le operazioni di ricerca dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti partita dalla Birmania. Secondo le autorità, l’imbarcazione, che si era rovesciata quattro giorni fa, trasportava migranti irregolari provenienti dalla Birmania, tra cui molti rohingya, che facevano parte di un gruppo di almeno trecento persone distribuite su più barche. Le ricerche sono condotte vicino alla zona in cui la barca si è rovesciata, al largo dell’isola di Ko Tarutao, in Thailandia, pochi chilometri a nord dell’isola turistica di Langkawi, in Malaysia.

Iscriviti a

Frontiere La newsletter sulle migrazioni. A cura di Annalisa Camilli. Ogni lunedì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Frontiere La newsletter sulle migrazioni. A cura di Annalisa Camilli. Ogni lunedì. Vedi tutte le newsletter

I soccorritori malesi hanno recuperato finora sette corpi, tutti di persone di etnia rohingya, una minoranza musulmana perseguitata in Birmania, ha dichiarato durante una conferenza stampa Romli Mustafa, responsabile dell’agenzia di sicurezza marittima degli stati malesi di Kedah e Perlis. “Anche le autorità tailandesi stanno conducendo delle operazioni di ricerca e hanno trovato sei corpi”, ha aggiunto. Secondo il funzionario, almeno dodici imbarcazioni stanno partecipando alle ricerche e si prevede il ritrovamento di altri corpi, dato che un numero imprecisato di persone risulta disperso.