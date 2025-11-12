L’arrivo della portaerei, ufficialmente per rafforzare quella che Washington definisce un’operazione antidroga, coincide con una grande esercitazione militare venezuelana e arriva in un momento in cui la Russia, alleata di Caracas, ha criticato i raid aerei statunitensi contro presunte imbarcazioni di narcotrafficanti nel mar dei Caraibi e nell’oceano Pacifico.

L’11 novembre la portaerei statunitense Uss Gerald R. Ford, la nave da guerra più grande del mondo, è arrivata nel mar dei Caraibi, al largo delle coste sudamericane, segnando un notevole aumento delle risorse militari mobilitate da Washington nella regione e alimentando le tensioni con il Venezuela.

“Il gruppo aeronavale Gerald R. Ford è entrato nell’area del Southcom” (lo United States southern command, il comando statunitense per l’America Latina e i Caraibi), ha annunciato quest’ultimo in un comunicato, sottolineando che “l’obiettivo è sostenere l’ordine del presidente Donald Trump di smantellare le organizzazioni criminali transnazionali e contrastare il narcoterrorismo”.

La portaerei trasporta quattro squadriglie di aerei da caccia ed è accompagnata da tre cacciatorpediniere lanciamissili.

Il Venezuela accusa Washington di usare il traffico di droga come pretesto “per imporre un cambio di regime a Caracas” e “impadronirsi del petrolio venezuelano”.

Trump, che ha autorizzato operazioni segrete della Cia in Venezuela, ha dato indicazioni contraddittorie sui suoi reali obiettivi, menzionando a volte la possibilità di attacchi in territorio venezuelano e parlando di “giorni contati” per il presidente Nicolás Maduro, ma anche smentendo più volte l’ipotesi di un confronto militare.

L’11 novembre le autorità venezuelane hanno annunciato una grande esercitazione militare in tutto il paese. Il ministro della difesa Vladimir Padrino López ha riferito che “circa 200mila soldati hanno partecipato all’esercitazione, che ha visto impegnate risorse terrestri, aeree e marittime”.