Almeno dieci persone, tra cui nove bambini, sono morte nella notte tra il 24 e il 25 novembre nei bombardamenti nell’est dell’Afghanistan, ha annunciato Zabihullah Mujahid, portavoce del regime dei taliban. Kabul ha attribuito gli attacchi alle forze armate pachistane, che però hanno smentito il loro coinvolgimento, in un contesto di forti tensioni tra i due paesi asiatici. “Intorno alla mezzanotte le forze pachistane hanno bombardato una casa nella provincia di Khost, uccidendo nove bambini (cinque maschi e quattro femmine) e una donna”, ha precisato Mujahid sul social network X. Il portavoce ha riferito di altri attacchi nelle province di Kunar e Paktika, al confine con il Pakistan, che hanno causato quattro feriti.

In un messaggio pubblicato qualche ora dopo Mujahid ha condannato “con la massima fermezza questo crimine”, al quale Kabul “risponderà in modo adeguato e a tempo debito”. Il Pakistan ha però smentito di aver condotto attacchi in Afghanistan durante la notte. “Quando conduciamo un attacco ce ne assumiamo la responsabilità”, ha assicurato Ahmed Chaudhry, portavoce dell’esercito pachistano, sull’emittente statale Ptv. Chaudhry ha aggiunto che le accuse di Kabul sono “infondate” e che l’esercito pachistano “non attacca i civili”.