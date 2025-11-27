La settimana scorsa il capo di stato maggiore delle forze armate francesi, il generale Fabien Mandon, aveva affermato, parlando della minaccia russa, che “il paese dovrebbe prepararsi all’idea di poter perdere i propri figli”. Le sue parole avevano suscitato forti polemiche.

Il presidente ha precisato che i volontari presteranno servizio “esclusivamente sul territorio nazionale”, dopo che già il giorno prima aveva assicurato che “nessuno vuole mandare i nostri ragazzi in Ucraina”.

“La paura non serve a evitare il pericolo. L’unico modo per evitarlo è prepararsi”, ha dichiarato Macron in un discorso davanti alla ventisettesima brigata di fanteria di montagna a Varces, nel dipartimento sudorientale dell’Isère.

Il 27 novembre il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’introduzione di un “servizio nazionale” di dieci mesi per i giovani maggiorenni, che sarà “strettamente militare e su base volontaria”, allo scopo di “rispondere alle esigenze delle forze armate” di fronte alle minacce russe e ai crescenti rischi di un conflitto.

Circondato da ragazzi e da militari, Macron ha dichiarato che “i nostri giovani hanno sete d’impegno” e che “c’è una generazione pronta a battersi per la patria”.

Il presidente ha spiegato che il nuovo “servizio nazionale” sarà “lanciato progressivamente a partire dalla prossima estate”, mentre la selezione dei candidati comincerà già a gennaio. Il servizio durerà dieci mesi (il primo sarà di formazione).

Il primo anno il progetto riguarderà tremila giovani, ma l’obiettivo è arrivare a diecimila nel 2030 e a 42.500 nel 2035.

L’80 per cento dei volontari sarà composto da giovani uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 19 anni, per i quali il servizio fungerà da “anno sabbatico” al termine del percorso scolastico. Il restante 20 per cento sarà costituito da giovani uomini e donne fino a 25 anni, che saranno selezionati in base alla loro specializzazione (ingegneri, infermieri, traduttori, ecc.) .