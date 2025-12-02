L’India ha ordinato alle aziende produttrici di smartphone di dotare tutti i modelli venduti nel paese di un’app di cibersicurezza governativa, una misura che ha suscitato forti critiche in nome del rispetto della privacy e della libertà.

Presentata la sera del 1 dicembre dal ministero delle comunicazioni, la misura punta a proteggere i codici Imei, che identificano i dispositivi mobili, da qualunque manipolazione fraudolenta, in particolare a fini criminali.

L’applicazione Sanchar saathi (”partner di comunicazione”) dovrebbe permettere ai proprietari di bloccare e localizzare i propri telefoni in caso di furto o smarrimento, oltre a individuare qualunque utilizzo sospetto.

Secondo il governo, ha già dato prova della sua efficacia permettendo di localizzare 2,6 milioni di dispositivi.

Entro 90 giorni dovrà essere “preinstallata su tutti gli smartphone prodotti o importati in India”, e non potrà essere disattivata o rimossa.