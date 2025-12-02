Gli altri due arrestati sono un alto funzionario della Commissione europea, Stefano Sannino, e il vicedirettore del Collegio d’Europa, ha precisato la stessa fonte.

Tre persone sono state arrestate nella capitale belga, tra cui Mogherini, ha riferito all’Afp una fonte vicina al caso, confermando le informazioni del quotidiano belga L’Echo.

Il 2 dicembre la polizia belga ha effettuato una serie di perquisizioni presso la sede del Seae a Bruxelles, del Collegio d’Europa a Bruges e nelle abitazioni delle persone coinvolte.

Mogherini, 52 anni, responsabile della diplomazia europea dal 2014 al 2019, aveva assunto nel 2020 l’incarico di rettrice del Collegio d’Europa a Bruges, un prestigioso istituto che negli anni ha formato un gran numero di funzionari europei.

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire “se il Collegio d’Europa o i suoi rappresentanti siano stati informati in anticipo dei criteri di selezione” per una gara d’appalto indetta dal Seae per questo programma di formazione di nove mesi, ha affermato la procura europea.

La gara d’appalto risale al periodo 2021-2022 e i reati contestati sono potenzialmente quelli di “frode nell’attribuzione di appalti pubblici, corruzione, conflitto d’interessi e violazione del segreto professionale”, ha precisato.

Istituita nel 2021, la procura europea è un’istituzione indipendente che ha il compito di perseguire le frodi ai danni dell’Ue.

Mogherini, ex ministra degli esteri italiana ed esponente del Partito democratico, aveva guidato la diplomazia europea dal 2014 al 2019, durante il mandato quinquennale come presidente della Commissione di Jean-Claude Juncker.