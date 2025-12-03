Dalla metà di ottobre la concentrazione di particolato fine Pm2,5 – il più pericoloso perché può diffondersi nel sangue - è stata spesso decine di volte superiore al livello massimo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

La megalopoli, che ha trenta milioni di abitanti, è costantemente avvolta da una nube tossica generata dalle attività industriali e dal traffico automobilistico, a cui ogni inverno si aggiungono i fumi dei roghi agricoli nelle aree circostanti.

L’inquinamento atmosferico che affligge la capitale indiana New Delhi è responsabile di più di 200mila casi di malattie respiratorie gravi tra il 2022 e il 2024, secondo il ministero della salute.

Ogni giovedì le notizie più importanti sulla crisi climatica e ambientale. A cura di Gabriele Crescente.

Di fronte a questa grave minaccia per la salute pubblica, il governo centrale e le autorità locali hanno attuato misure inutili o del tutto insufficienti, tra cui l’inseminazione delle nuvole per provocare la pioggia, l’irrorazione con i droni e l’installazione di torri per purificare l’aria.

“L’analisi dei dati dimostra che l’aumento dell’inquinamento atmosferico è associato a un aumento dei ricoveri in ospedale”, ha dichiarato il 2 dicembre Prataprao Jadhav, ministro con delega alla salute.

“Su 200mila casi di malattie respiratorie legate all’inquinamento tra il 2022 e il 2024, 30mila hanno richiesto ricoveri in ospedale”, ha aggiunto.