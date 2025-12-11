L’11 dicembre i deputati austriaci hanno approvato una legge che vieta alle minori di 14 anni d’indossare il velo a scuola. La legge, il cui obiettivo è proteggere ragazze e bambine, è però considerata discriminatoria da giuristi e organizzazioni per i diritti umani.

La legge è stata approvata a larga maggioranza, con l’eccezione dei Verdi, che la considerano incostituzionale.

Un primo tentativo di vietare il velo a scuola, promosso nel 2019 da un governo di coalizione composto da conservatori ed estrema destra, era stato respinto un anno dopo dalla corte costituzionale austriaca, che aveva definito la legge discriminatoria.