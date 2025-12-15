Dopo l’arresto non si erano avute più notizie di Mohammadi fino a una breve telefonata con la famiglia la sera del 14 dicembre.

Il 15 dicembre il comitato di sostegno di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, ha espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute dopo l’arresto la settimana scorsa, definito “violento”. Mohammadi sarebbe “sofferente” e sarebbe stata portata due volte in ospedale.

Durante la conversazione Mohammadi aveva riferito di aver ricevuto durante l’arresto “violenti e ripetuti colpi di manganello alla testa e al collo”, ha affermato sul social network X il suo comitato di sostegno, aggiungendo che “le sue condizioni di salute non erano buone, ed era chiaramente sofferente”.

Mohammadi aveva anche raccontato di “essere stata portata due volte al pronto soccorso”, ha precisato il comitato.

Un gruppo di attivisti iraniani, di cui fanno parte i registi Jafar Panahi e Mohammad Rassoulof, ha chiesto il 15 dicembre “la scarcerazione immediata e incondizionata” della premio Nobel e delle altre persone arrestate.