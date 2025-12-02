Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore dell’ultima Palma d’oro al festival di Cannes, è stato condannato in contumacia a un anno di prigione per “propaganda contro lo stato”, ha dichiarato il 1 dicembre all’Afp Mostafa Nili, il suo avvocato. “La condanna è accompagnata da un divieto di viaggio di due anni e da un divieto di far parte di qualunque organizzazione politica o sociale”, ha precisato Nili, aggiungendo che farà ricorso. Non ha fornito ulteriori dettagli sull’esatta natura delle accuse contro il suo cliente, che attualmente si trova all’estero.

Iscriviti a

Mediorientale Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Mediorientale Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì. Vedi tutte le newsletter

A maggio Panahi, 65 anni, aveva vinto la Palma d’oro a Cannes con il film Un semplice incidente. Dopo anni trascorsi senza poter lasciare l’Iran, Panahi aveva anche partecipato al festival. Nelle ultime settimane aveva girato gli Stati Uniti per promuovere il film, che è stato scelto per rappresentare la Francia agli Oscar. Le riprese del film, che racconta la storia di un ex carceriere della Repubblica islamica finito nelle mani di un ex detenuto a cui aveva fatto del male, erano state interrotte dalla polizia e poi portate a termine in fretta e furia qualche settimana dopo. “Non mi sono mai fatto condizionare dalla censura e non intendo cominciare adesso”, aveva dichiarato all’Afp durante un’intervista a settembre.