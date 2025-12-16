Il 15 dicembre un tribunale di Lima ha condannato a 17 anni di prigione tre poliziotti che nel 2008 avevano torturato e stuprato una donna transgender in un commissariato, una vicenda per la quale il Perù era stato condannato a livello internazionale.

Nel 2020 la Corte interamericana dei diritti umani aveva infatti condannato il paese per la brutale aggressione subita da Azul Rojas, che all’epoca aveva 34 anni, in un commissariato a Casa Grande, sulla costa settentrionale.

Secondo la Corte, i poliziotti l’avevano presa di mira perché “apparteneva alla comunità lgbt+”.