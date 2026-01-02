Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine hanno causato sei morti il 1 gennaio nell’ovest dell’Iran, secondo un’agenzia di stampa locale: sono le prime vittime della repressione delle mobilitazioni contro il carovita cominciate il 28 dicembre.

Domenica nella capitale Teheran alcuni commercianti avevano abbassato le saracinesche per protestare contro l’inflazione eccessiva, la svalutazione della moneta e la stagnazione economica. Il movimento si è poi esteso alle università e al resto del paese.

Il 1 gennaio sono stati segnalati scontri in varie città. A Teheran sono state arrestate trenta persone con l’accusa di “disturbo dell’ordine pubblico”, ha comunicato l’agenzia di stampa Tasnim.

A Lordegan, due persone sono state uccise, ha scritto l’agenzia Fars, apparentemente riferendosi a civili. Secondo Fars, “alcuni manifestanti hanno cominciato a lanciare pietre contro edifici amministrativi, tra cui il governatorato, la moschea, il municipio e alcune banche”, e la polizia ha usato i gas lacrimogeni.

Ad Azna tre persone sono state uccise e altre 17 ferite, ha scritto ancora l’agenzia. E ha aggiunto che “un gruppo di rivoltosi ha approfittato di un raduno di protesta per attaccare un commissariato di polizia”.

Secondo la tv di stato un agente delle forze dell’ordine di 21 anni è stato ucciso durante gli scontri a Kouhdasht. Faceva parte dei bassidj, le milizie di volontari islamisti affiliate ai Guardiani della rivoluzione.