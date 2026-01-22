“I Clinton dovranno rendere conto delle loro azioni”, ha aggiunto prima della votazione in commissione, che ha raccolto voti favorevoli anche tra i democratici.

Il 21 gennaio una commissione della camera dei rappresentanti ha avviato un procedimento contro Bill e Hillary Clinton, accusati di oltraggio al congresso per aver rifiutato di testimoniare nell’ambito di un’inchiesta parlamentare sul caso Epstein.

Ora la camera dei rappresentanti in seduta plenaria dovrà decidere se portare avanti le accuse contro i coniugi Clinton.

In caso di via libera, l’incriminazione formale spetterà al dipartimento della giustizia, guidato da Pam Bondi, una fedelissima del presidente Donald Trump. A quel punto Bill e Hillary Clinton rischierebbero una condanna fino a un anno di prigione.

L’ex presidente democratico (1993-2001) e la moglie, ex segretaria di stato e candidata alle presidenziali del 2016, erano stati convocati la settimana scorsa per audizioni separate sui loro legami con il criminale sessuale Jeffrey Epstein.

Ma in una lettera dai toni accesi, i coniugi Clinton avevano respinto la convocazione accusando Comer di non voler cercare la verità ma solo attaccare gli avversari politici.

“Vi abbiamo già fornito le poche informazioni di cui disponiamo, e l’abbiamo fatto perché i crimini di Epstein sono davvero orribili”, avevano aggiunto.

Secondo Comer, invece, i Clinton non hanno mostrato “alcuna volontà di cooperazione”.