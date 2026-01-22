Il 21 gennaio una commissione della camera dei rappresentanti ha avviato un procedimento contro Bill e Hillary Clinton, accusati di oltraggio al congresso per aver rifiutato di testimoniare nell’ambito di un’inchiesta parlamentare sul caso Epstein.
“Che si tratti di un ex presidente o di un semplice cittadino, nessuno può deliberatamente ignorare una convocazione del congresso senza pagarne le conseguenze”, ha dichiarato il repubblicano James Comer, il capo della commissione.
“I Clinton dovranno rendere conto delle loro azioni”, ha aggiunto prima della votazione in commissione, che ha raccolto voti favorevoli anche tra i democratici.
Ora la camera dei rappresentanti in seduta plenaria dovrà decidere se portare avanti le accuse contro i coniugi Clinton.
In caso di via libera, l’incriminazione formale spetterà al dipartimento della giustizia, guidato da Pam Bondi, una fedelissima del presidente Donald Trump. A quel punto Bill e Hillary Clinton rischierebbero una condanna fino a un anno di prigione.
L’ex presidente democratico (1993-2001) e la moglie, ex segretaria di stato e candidata alle presidenziali del 2016, erano stati convocati la settimana scorsa per audizioni separate sui loro legami con il criminale sessuale Jeffrey Epstein.
Ma in una lettera dai toni accesi, i coniugi Clinton avevano respinto la convocazione accusando Comer di non voler cercare la verità ma solo attaccare gli avversari politici.
“Vi abbiamo già fornito le poche informazioni di cui disponiamo, e l’abbiamo fatto perché i crimini di Epstein sono davvero orribili”, avevano aggiunto.
Secondo Comer, invece, i Clinton non hanno mostrato “alcuna volontà di cooperazione”.
Nel 2019 Bill Clinton, che aveva viaggiato spesso a bordo del jet privato di Epstein ed era stato fotografato più volte in sua compagnia, aveva affermato di non avere contatti con lui da più di dieci anni. L’ex presidente ha sempre negato di essere a conoscenza dei suoi crimini.
Durante la seduta della commissione del 21 gennaio, Comer ha inoltre annunciato che Ghislaine Maxwell, complice di Epstein, sarà ascoltata dalla commissione il 9 febbraio.
Maxwell sta attualmente scontando una condanna a vent’anni di prigione per sfruttamento sessuale.
Figura di spicco del jet-set newyorchese, Epstein, accusato di aver sfruttato sessualmente più di mille giovani donne, tra cui alcune minorenni, si era suicidato in prigione nel 2019.
“Vergognoso, illegale e incostituzionale”
Il mese scorso, dopo mesi di resistenze, l’amministrazione Trump aveva cominciato a pubblicare il dossier Epstein, che contiene migliaia di documenti, foto e video.
Tuttavia, il dossier completo non è stato ancora reso pubblico, in violazione di una legge approvata a novembre, mentre i documenti diffusi finora sono stati ampiamente censurati.
“È vergognoso, illegale e incostituzionale che il dipartimento della giustizia abbia pubblicato solo l’1 per cento del dossier”, ha denunciato il 21 gennaio, durante la seduta della commissione, il deputato democratico Robert Garcia.