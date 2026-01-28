Il 27 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti cesseranno il loro sostegno all’Iraq se l’ex primo ministro Nuri al Maliki, sostenuto dai partiti sciiti vicini a Teheran, tornerà a guidare il governo.

“Ho sentito dire che l’Iraq potrebbe fare la scelta profondamente sbagliata di nominare Al Maliki come primo ministro”, ha dichiarato sul suo social network Truth Social.

“Quando Al Maliki era al potere il paese era sprofondato nella povertà e nel caos. Questo non deve ripetersi”, ha sottolineato, aggiungendo che “a causa delle sue posizioni politiche e ideologiche insensate, se tornerà a guidare il governo gli Stati Uniti cesseranno il loro sostegno”.

Il 28 gennaio Al Maliki ha reagito alle dichiarazioni di Trump denunciando “inaccettabile ingerenze”.