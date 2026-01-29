Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio sono stati segnalati spari ed esplosioni nella zona dell’aeroporto internazionale di Niamey, in Niger, prima di un ritorno alla calma, hanno riferito alcuni testimoni.

Il Niger, paese in cui gli attacchi jihadisti sono frequenti, è attualmente guidato dal generale Abdourahamane Tiani, capo della giunta militare al potere dal colpo di stato del luglio 2023 in cui era stato destituito il presidente Mohamed Bazoum.

Gli spari sono cominciati “poco dopo la mezzanotte e sono durati circa due ore”, hanno riferito gli abitanti di un quartiere vicino all’aeroporto.