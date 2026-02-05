L’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, nuovamente incarcerata in Iran da quasi due mesi, è in sciopero della fame da tre giorni contro le condizioni della sua detenzione, ha riferito il 4 febbraio all’Afp l’avvocata che rappresenta la sua famiglia.

L’attivista per i diritti umani, 53 anni, chiede di poter “effettuare telefonate, ricevere visite e contattare i suoi avvocati in Iran”, ha dichiarato Chirinne Ardakani, che lavora a Parigi.

L’ultima telefonata alla famiglia risale al 14 dicembre, e i familiari hanno saputo dello sciopero della fame da un detenuto appena scarcerato, ha precisato Ardakani.