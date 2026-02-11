Secondo alcuni mezzi d’informazione canadesi, sarebbe stata una donna ad aprire il fuoco, ma la polizia non ha confermato la notizia.

Altre 27 persone sono rimaste ferite, due delle quali gravemente, ha precisato in un comunicato la Royal Canadian mounted police, una forza di polizia federale.

Il 10 febbraio nove persone sono state uccise in una scuola secondaria e in una casa di una cittadina isolata nell’ovest del Canada, secondo quanto riferito dalla polizia, che ha confermato la morte della persona che aveva aperto il fuoco.

Il primo ministro canadese Mark Carney si è detto “sconvolto” da questa “terribile sparatoria” e ha annullato un viaggio in Germania, dove avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

“A nome di tutti i canadesi, voglio esprimere la mia vicinanza a coloro la cui vita è stata sconvolta per sempre e rendere omaggio al coraggio dei primi soccorritori, che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini”, ha dichiarato sul social network X.

Le stragi di massa sono rare in Canada, ma questa è la seconda nella British Columbia in meno di un anno. Nell’aprile 2025 un uomo aveva diretto il suo camion contro la folla che partecipava a un festival culturale filippino a Vancouver, uccidendo undici persone.

A differenza di quanto accade negli Stati Uniti, gli attacchi con armi da fuoco nelle scuole canadesi sono molto rari.