L’ex ministro dell’energia ucraino Herman Halushchenko, arrestato il 15 febbraio mentre cercava di lasciare il paese, è sospettato di riciclaggio e partecipazione a un’organizzazione criminale, ha annunciato il 16 febbraio l’agenzia anticorruzione ucraina Nabu.

“Un ex ministro dell’energia (2021-2025) è sospettato di riciclaggio e partecipazione a un’organizzazione criminale”, afferma un comunicato della Nadu, che non cita esplicitamente il nome.

Il riciclaggio e la partecipazione a un’organizzazione criminale sono punibili rispettivamente con 15 e 12 anni di prigione.