I ministri ucraini della giustizia e dell’energia hanno annunciato le loro dimissioni il 12 novembre, su richiesta del presidente Volodymyr Zelenskyj, nell’ambito di uno dei più gravi scandali di corruzione dall’invasione russa dell’Ucraina, nel febbraio 2022.

In precedenza la procura anticorruzione aveva annunciato di aver smantellato un vasto sistema di corruzione nel settore energetico, con cento milioni di dollari di tangenti, orchestrato da uno stretto collaboratore del presidente.

“È inaccettabile che in un momento come quello che stiamo vivendo, tra attacchi russi e blackout, l’illegalità imperversari nel settore energetico”, aveva dichiarato Zelenskyj sui social network, invitando i ministri a dimettersi.