“I fratelli Brazão non si limitavano ad avere contatti con le milizie. Le dirigevano”, ha affermato il giudice della corte suprema Alexandre de Moraes.

Secondo la corte, l’ex deputato Chiquinho Brazão, 62 anni, e il fratello Domingos Brazão, 60 anni, ex deputato dello stato di Rio de Janeiro, hanno ordinato l’omicidio di Franco, 38 anni, in risposta al suo impegno nel contrastare le milizie che controllano alcuni quartieri della metropoli.

Il 25 febbraio la corte suprema brasiliana ha condannato due politici a 76 anni di prigione per aver ordinato l’omicidio, nel 2018, dell’attivista e consigliera comunale di Rio de Janeiro Marielle Franco.

Le milizie sono organizzazioni criminali, create circa quarant’anni fa da ex poliziotti che inizialmente le presentavano come gruppi di autodifesa contro il traffico di droga. Praticano estorsioni e si appropriano di terreni pubblici per costruire illegalmente edifici residenziali e commerciali, con il sostegno di alcuni politici.

Secondo la corte, Franco è stata assassinata per “inviare un messaggio alla classe politica di Rio”. I giudici hanno anche sottolineato “il razzismo e la misoginia” dei fratelli Brazão.

“Franco, donna e nera, doveva essere punita per aver cercato di opporsi agli interessi delle milizie, composte da uomini bianchi”, ha dichiarato Moraes.