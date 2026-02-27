Si è trattato della seconda sconfitta dei laburisti in un’elezione suppletiva dal loro ritorno al governo nel luglio 2024. La precedente, nel maggio 2025, era avvenuta per mano di Reform Uk.

La candidata dei Verdi, Hannah Spencer, un’idraulica di 34 anni, ha vinto con il 41 per cento dei voti, precedendo i candidati di Reform Uk (29 per cento) e del Partito laburista (25 per cento).

“È facile per gli altri partiti elencare i problemi, molto più difficile è cercare di risolverli”, ha dichiarato.

Ma allo stesso tempo ha criticato duramente “gli estremismi, sia di sinistra sia di destra”.

A parte i problemi economici e sociali, tra cui l’alto costo della vita e il declino dei servizi pubblici, il governo laburista ha pagato i recenti sviluppi del caso Epstein, in cui è rimasto coinvolto l’ex ambasciatore a Washington Peter Mandelson, nominato da Starmer nel febbraio 2025 e licenziato sette mesi dopo.

L’opposizione aveva reagito a questi sviluppi chiedendo le dimissioni di Starmer.

Secondo i principali analisti politici britannici, le elezioni amministrative del prossimo maggio saranno decisive per il futuro politico del premier.

“Abbiamo ottenuto una vittoria clamorosa”, ha affermato Zack Polanski, il leader dei Verdi. “Il dominio dei laburisti è finito. Gli elettori hanno capito che c’è un’alternativa”.

Negli ultimi mesi, mettendo un po’ da parte la loro tradizionale identità ambientalista, i Verdi avevano assunto posizioni molto a sinistra, proponendo un aumento delle tasse per i ricchi e schierandosi apertamente a favore della causa palestinese.