Il 12 marzo un tribunale militare russo ha condannato all’ergastolo quattro tagichi e undici complici coinvolti nell’attentato terroristico che due anni fa aveva causato la morte di 149 persone in una sala concerti vicino a Mosca, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale russa Tass.

La procura aveva incriminato diciannove persone per l’attentato al Crocus City Hall, avvenuto il 22 marzo 2024. L’attentato, il più mortale degli ultimi vent’anni in Russia, era stato rivendicato dal gruppo Stato islamico-Khorasan (Isis-K).

Gli altri quattro imputati sono stati condannati a pene detentive tra i 19 e i 22 anni, ha affermato l’agenzia di stampa statale russa Ria.