Marco Manetti racconta una scena di Ammore e malavita

“In questa scena i due protagonisti si incontrano per la prima volta e viene raccontato un episodio passato in forma musicale”, dice Marco Manetti, uno dei registi di Ammore e malavita. “Fare un musical offre ai registi un’occasione nuova: la possibilità di raccontare in modo meno realistico, più emotivo e breve i passaggi importanti di una storia”.

Manetti Bros. è una coppia di registi e sceneggiatori italiani formata dai fratelli Marco e Antonio Manetti. Insieme hanno diretto numerosi videoclip, film e serie tv, tra cui Zora la vampira (2000), Piano 17 (2005) e la serie televisiva L’ispettore Coliandro.