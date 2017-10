Anatomia di una canzone: Ninos du Brasil

“Condenado por un idioma desconhecido è il primo brano della nostra discografia ad avere delle sonorità arabeggianti”, dichiara Nico Vascellari dei Ninos du Brasil, autore del brano. “L’idea di essere condannati da una lingua che non si conosce da una parte fa riferimento al fatto che i Ninos non parlano nessuna lingua, ma i testi sono scritti in una lingua inventata da noi, e dall’altra è un riferimento all’idea di sentirsi terrorizzati da qualsiasi cosa provenga da quella parte del mondo”.

Vida eterna, uscito a settembre 2017, è il terzo album in studio dei Ninos du Brasil.

I Ninos du Brasil sono un duo elettronico italiano formato da Nico Vascellari, noto anche come artista visivo della scena punk art, e dal musicista Nicolò Fortuni.