Le incognite delle elezioni italiane viste dai corrispondenti stranieri

Chi sarà il prossimo presidente del consiglio? Com’è cambiato il Movimento 5 stelle dopo la nomina di Luigi di Maio? Con quali coalizioni arriveranno al voto il centrodestra e il centrosinistra? I corrispondenti stranieri Eric Jozsef, Michael Braun, Regina Krieger e Tom Kington commentano l’attualità italiana al festival di Internazionale a Ferrara.

Eric Jozsef è corrispondente da Roma del giornale francese Libération e della Rts, la radiotelevisione pubblica svizzera. Collabora con Internazionale. Vive in Italia dal 1992. Su Twitter è @EJozsef.

Michael Braun è un giornalista tedesco, corrispondente della Tageszeitung di Berlino e della radio pubblica tedesca. Collabora con Internazionale. Vive in Italia dal 1996.

Regina Krieger è una giornalista tedesca. È la corrispondente dall’Italia di Handelsblatt, uno quotidiano di economia e finanza pubblicato a Düsseldorf. Su Twitter è @regkrieger .

Tom Kington è un giornalista britannico. È il corrispondente in Italia per il quotidiano britannico The Times e per il Los Angeles Times e commenta l’attualità italiana per Sky News UK. Su Twitter è @tomkington .