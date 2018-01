Anatomia di una canzone: Just slow down, di Godblesscomputers

“È un brano che mi rappresenta molto, che rappresenta il mio percorso” dice Godblesscomputers, l’autore di Just slow down. “Il pezzo traccia una linea tra il passato e il presente del mio ultimo disco, ha un’anima soul molto forte ma anche delle sonorità elettroniche”.

Solchi, il terzo disco di Godblesscomputers, è uscito l’8 settembre 2017 per La Tempesta Dischi. Il brano Just slow down è stato il primo singolo estratto.

Lorenzo Nada, in arte Godblesscomputers, è un musicista italiano originario dell’Emilia Romagna. Gli ultimi dischi che ha pubblicato sono Plush and safe (2015) e Veleno (2014).