Laura Bispuri racconta una scena di Figlia mia

“In questa scena c’è un confronto tra due madri che si contendono l’amore di una figlia, come in un piccolo western”, dice Laura Bispuri, regista di Figlia mia. “L’intento era fondere due attrici famose con un territorio che in qualche modo le inglobasse”.

Figlia mia, con Valeria Golino e Alba Rohrwacher, racconta la storia di una bambina divisa tra due donne che hanno visioni della maternità molto diverse. È in concorso al 68° Festival internazionale del cinema di Berlino. Esce il 22 febbraio nelle sale italiane.

Laura Bispuri è una regista e sceneggiatrice italiana. Il suo primo lungometraggio è Vergine giurata (2015).