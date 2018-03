Federico Francioni racconta una scena di The first shot

“Il film prova a raccontare il senso di spaesamento della generazione cinese nata dopo Tiananmen”, dice Federico Francioni, regista insieme a Cheng Yang di The first shot. “Questa scena è emblematica di come abbiamo lavorato sugli spazi, sui silenzi e sui personaggi. Abbiamo lavorato molto anche sui suoni, che si mescolano e cambiano, come in una sinfonia”.

Federico Francioni è un regista e sceneggiatore italiano. The first shot è il suo secondo documentario dopo Tomba del tuffatore (2016), anche questo diretto insieme a Cheng Yang.