Lynne Ramsay racconta una scena di A beautiful day

“All’inizio del film non sappiamo chi è quest’uomo. Non vediamo la sua faccia e non sappiamo se è un killer o no”, dice Lynne Ramsay, regista di A beautiful day. “È uno dei più bravi attori al mondo, ma capiamo chi è quando il film è iniziato già da cinque minuti”.

Nel film Joe (interpretato da Joaquin Phoenix), un veterano di guerra tormentato dal suo passato, si guadagna da vivere liberando giovani ragazze dalla schiavitù sessuale. Quando un famoso politico di New York lo contatta per chiedergli di trovare sua figlia Nina (Ekaterina Samsanov), Joe scopre che dietro alla scomparsa della ragazza c’è una rete di persone corrotte e potenti.

Lynne Ramsay è una sceneggiatrice e regista britannica. Gli ultimi film che ha diretto sono …E ora parliamo di Kevin (2011) e Morvern Callar (2002).