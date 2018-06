Paola Randi racconta una scena di Tito e gli alieni

“In questa scena vediamo il sogno di Tito, il piccolo protagonista del nostro film. Il suo desiderio è entrare nel laboratorio segreto dello zio per scoprire che cosa accade”, dice Paola Randi, regista di Tito e gli alieni. “Per girare questa sequenza abbiamo usato sia effetti speciali in ripresa sia effetti digitali”.

Il film racconta la storia di uno scienziato (interpretato da Valerio Mastandrea) che vive isolato nel deserto del Nevada, accanto all’Area 51. La sua esistenza solitaria viene stravolta dalla morte del fratello e dall’arrivo dei nipoti Anita (Chiara Stella Riccio) e Tito (Luca Esposito) da Napoli. I due ragazzini si ritrovano in balia di uno zio depresso, in un luogo misterioso in cui si dice vivano gli alieni.

Paola Randi è una regista e sceneggiatrice italiana. Ha diretto Into paradiso (2010).