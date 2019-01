Álvaro Brechner racconta una scena di Una notte di 12 anni

“La scena che vediamo rappresenta una svolta nel film”, dice Álvaro Brechner, regista di Una notte di 12 anni. “È un momento di comunione tra due individui che si trovano in situazioni opposte. Prigioniero e aguzzino stringono un legame attraverso la poesia”.

Il film è ambientato in Uruguay nel 1973, quando il paese è governato da una dittatura militare. Una notte tre prigionieri del movimento di guerriglia dei Tupamaros vengono portati via dalle loro celle nell’ambito di un’operazione militare segreta. I tre uomini resteranno in isolamento per 12 anni. Tra loro, il futuro presidente dell’Uruguay José “Pepe” Mujica.

Álvaro Brechner è un regista, scrittore e produttore uruguaiano. Gli ultimi film che ha diretto sono Mr. Kaplan (2014) e Mal día para pescar (2009).