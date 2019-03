La pace che non arriva mai tra israeliani e palestinesi

“Il fatto che non esista uno stato palestinese è considerato un prodotto della sfortuna, ma in realtà dovremmo chiederci perché Israele ha fatto tutto il possibile per scongiurarne la nascita”, dice nel video Amira Hass, intervistata al festival di Internazionale a Ferrara. “La nuova legge dello stato nazione voluta da Netanyahu è una legge ignobile: autorizza gli israeliani che già si sentivano superiori ai palestinesi a mettere in pratica il loro razzismo senza rischiare nulla”, aggiunge Elias Sanbar.

Amira Hass è una giornalista israeliana. Vive a Ramallah, in Cisgiordania, scrive per il quotidiano Ha’aretz e ha una rubrica su Internazionale. Ha scritto Drinking the sea at Gaza (Owl Books 2000) e Domani andrà peggio. Lettere da Palestina e Israele, 2001-2005 (Fusi orari 2005).

Elias Sanbar è uno scrittore, poeta, storico e diplomatico palestinese. Ha fondato la Revue d’études palestiniennes, che ha diretto per 25 anni. Dal 2011 è ambasciatore della Palestina per l’Unesco. Ha scritto Les Palestiniens dans le siècle (Gallimard 1994) che nel 2015 ha vinto il Palestine Book Awards. Ha tradotto in francese le poesie del poeta palestinese Mahmoud Darwish.