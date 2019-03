Tommaso Mottola racconta una scena di Karenina & I

“Prima del viaggio che ci avrebbe portato attraverso l’intera Russia, avevo in mente di realizzare un piccolo road movie”, dice Tommaso Mottola, regista di Karenina & I. “Oggi, molti anni dopo e alla fine di un lungo percorso di ricerca sulle tracce di Anna Karenina, mi rendo conto di aver toccato un tema tanto imprevisto quanto profondo: il ricordo della nostra infanzia”.

Il docufilm racconta la messa in scena di Anna Karenina in Russia, con l’interpretazione dell’attrice norvegese Gørild Mauseth. Per scoprire i motivi per cui Tolstoj ha scritto il romanzo, l’attrice viaggia da Venezia alla Norvegia, e poi in treno attraverso la Russia, fino a Vladivostok, l’estremo oriente del paese. L’esperienza la riporta inaspettatamente alle sue radici e ai suoi dolori più profondi.

Karenina & I sarà presentato il 18 marzo al Teatro Mercadante di Napoli, a seguire sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane.

Tommaso Mottola è un regista e sceneggiatore italiano.