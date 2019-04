Puerto Rico potrebbe non resistere al prossimo uragano

“Gli uragani sono un fenomeno peculiare della regione caraibica. Ma passiamo da periodi di siccità a precipitazioni estreme”, dice nel video José Molinelli, geomorfologo dell’università di Puerto Rico. “Questa situazione, insieme al problema dell’erosione, indica chiaramente che i forti cicloni sono una conseguenza del cambiamento climatico”.

Nel settembre del 2017 l’uragano Maria ha colpito i Caraibi provocando solo a Puerto Rico danni catastrofici per un totale di 90 miliardi di dollari e oltre mille morti. La maggioranza dei portoricani è rimasta per settimane senza acqua, elettricità e carburante. “Ancora oggi oltre 160mila famiglie vivono in zone a rischio di inondazioni e oltre 100 comunità vivono in zone a rischio di frane”, aggiunge Molinelli. Puerto Rico è considerato uno stato non incorporato degli Stati Uniti: i suoi abitanti sono cittadini americani, ma non possono votare per eleggere il presidente.

