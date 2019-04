Nulla può fermare la fuga dei giovani dal Mali

“Basta che uno chiami per dire che è arrivato in Italia e il giorno dopo ne partono altri dieci”. Il secondo episodio di Storie InterRotte è ambientato a Sambacanou, il villaggio di origine di Soumaila Sacko, il sindacalista ucciso a San Calogero, in Calabria, nel giugno del 2018.

Qui, come in molti villaggi del Mali, la maggior parte dei ragazzi parte per cercare un futuro migliore in Europa e nel paese rimangono solo anziani, donne e bambini. Gli abitanti di Sambacanou vivono grazie alle rimesse inviate dagli emigrati: “O i soldi vengono da fuori, o qui non c’è nulla”, dice Fakouro Sacko, cittadino maliano residente in Francia. Quando un giovane riesce a raggiungere l’Europa, poi aiuta anche gli altri fratelli a partire.

Il video di Andrea de Georgio e Michele Cattani è il secondo episodio della serie sulle frontiere Storie InterRotte, realizzata in Mali e al confine tra Italia e Francia.