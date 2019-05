Pierre Salvadori racconta una scena di Pallottole in libertà

“In questa sequenza la dimensione comica incontra quella tragica e cambia in base al punto di vista dei protagonisti”, dice nel video Pierre Salvadori, regista di Pallottole in libertà. “Ho fatto in modo che questo mix di registri caratterizzasse tutto il film”.

La commedia è ambientata in Costa Azzurra, dove la giovane detective Yvonne (interpretata da Adèle Haenel) scopre che suo marito appena defunto, il capitano della polizia Santi, aveva fatto arrestare l’innocente Antoine (Pio Marmaï). L’agente farà di tutto per aiutarlo a uscire di prigione, ma l’incontro tra i due sarà fatale per le vite di entrambi.

Pierre Salvadori è un regista, sceneggiatore e attore francese. L’ultimo film che ha diretto è Piccole crepe, grossi guai (2014).