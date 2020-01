Come combattere la sindrome dell’impostore

“Nella vita siamo spesso ostacolati dal pensiero che persone come noi non possano avere successo”, dice nel video Alain de Botton. “Davanti alle responsabilità e al prestigio ci convinciamo rapidamente di essere impostori. Questo perché non riusciamo a immaginare quanto tutti gli altri siano profondamente imperfetti”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore. Guarda gli altri video della serie School of life.