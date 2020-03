“Sono molto spaventata perché quando cammino per strada vengo additata come una strega”, dice nel video Helene Ndenjia, una donna anziana accusata di stregoneria. “Prima della guerra i centrafricani non erano violenti, ma la mentalità è cambiata e le persone hanno cominciato a comportarsi in modo aggressivo”, spiega Nadia Carine Fornel Poutou, presidente dell’Associazione giuriste della Repubblica Centrafricana.

Nel paese, dove dal 2012 è in corso una guerra civile, i rapporti sociali tradizionali vengono messi in crisi dalla violenza sempre più diffusa. I traumi danno spesso origine a disturbi mentali. E può capitare che gli anziani, un tempo venerati, siano accusati di stregoneria e costretti a nascondersi per non essere picchiati o linciati dalla folla.

Il documentario di Davide Lemmi, Marco Simoncelli e Ugo Lucio Borga.