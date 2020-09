“In questa scena vediamo una festa di matrimonio per sole donne in Arabia Saudita, dove la società è molto segregata,”, dice nel video Haifaa al Mansour, regista di La candidata ideale. “È un momento di grande gioia e divertimento, ma appena entra lo sposo le donne devono coprirsi”.

Il film racconta la storia di Maryam, una giovane saudita che fa il medico in una piccola clinica. Quando, per un problema con i documenti, le viene impedito di andare a Dubai per un convegno, si imbatte per caso nel modulo di candidatura alle elezioni comunali e decide di parteciparvi. Maryam ingaggia le due sorelle più giovani per gestire la sua campagna elettorale e insieme a loro combatte le discriminazioni in una comunità conservatrice e patriarcale, non ancora pronta ad accettare una donna nella pubblica amministrazione.

Haifaa al Mansour è una regista e sceneggiatrice saudita. Gli ultimi film che ha diretto sono Dacci un taglio (2018) e Mary Shelley – Un amore immortale (2017).