Donald Trump ha diviso la società americana più che mai. A poche settimane da “una delle elezioni più polarizzate e divisive nella storia degli Stati Uniti”, un giornalista del Guardian ha visitato la Florida. È uno degli stati più grandi e più contesi, tradizionalmente conservatore e dove i repubblicani hanno vinto nel 2016 con un margine ristretto.

Nel reportage si vedono la contea di Pinellas e la comunità per anziani The Villages, dove c’è un vero e proprio culto di Trump. Tanti vicini di casa non si parlano più a causa delle loro opinioni politiche e la disinformazione sul covid-19 è molto diffusa, anche se negli Stati Uniti le vittime della pandemia sono più di 210mila.

Il video del Guardian.