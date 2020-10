L’unica certezza, al momento, è che Joe Biden vincerà il voto popolare, ma non dobbiamo dimenticare che negli Stati Uniti il voto non è nazionale. Anche Hillary Clinton aveva ottenuto un vantaggio nel numero di voti, ma alla fine Trump ha prevalso grazie ai grandi elettori.

Ognuno di questi eventi sarebbe bastato per far deragliare una classica campagna elettorale, e invece gli statunitensi sono talmente abituati a un contesto politico disfunzionale che niente può più sorprenderli o alterare in modo decisivo la situazione.

I produttori della serie televisiva House of cards hanno dichiarato che non avrebbero mai accettato una sceneggiatura con gli eventi dell’attuale campagna presidenziale statunitense, perché gli sarebbe sembrata troppo inverosimile.

La partita, insomma, si gioca in un numero limitato di stati. Secondo i sondaggi condotti finora, Trump è riuscito a conservare la sua base elettorale nonostante comportamenti e dichiarazioni assolutamente discutibili. Lo stesso Trump, in passato, ha dichiarato che non avrebbe perso un voto nemmeno se avesse sparato a un passante sulla Quinta strada. Quella spacconata non è molto lontana dalla realtà.

Nel panorama diviso degli Stati Uniti i sostenitori del presidente bollano come fake news qualsiasi informazione negativa su Trump, anche quando i fatti sono indiscutibili.

Arrivati sul rettilineo finale della campagna elettorale, possiamo stare certi che Trump trasformerà la sua malattia in un successo personale, nonostante abbia dimostrato un enorme disprezzo per qualsiasi precauzione. E i suoi elettori non faranno altro che applaudirlo.

Finale caotico

Il 6 ottobre avremo una prima idea di quale sarà il nuovo tono, con il dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza, Mike Pence e Kamala Harris. L’evento è piuttosto importante, perché con un presidente indebolito e uno sfidante piuttosto anziano, i due vicepresidenti non saranno soltanto personaggi di contorno.

Ma soprattutto dobbiamo attenderci un rush finale caotico. I repubblicani cercheranno in tutti i modi di far passare la loro candidata alla corte suprema nonostante il contagio di molti senatori.