“Ogni anno accendono i fuochi, stanno bruciando tutto per ripulire l’area e appropriarsi della nostra riserva”, dice nel video Lourdes De Farias, abitante di Cláudia, in Brasile.

Dall’inizio di agosto 2020 sono stati registrati quasi 80mila incendi in Amazzonia e più di 45mila incendi nel Cerrado, una vasta savana tropicale che si trova in Brasile. La maggior parte dei roghi è dolosa e le fiamme sono appiccate per espandere i campi coltivabili, destinati in particolare alla coltura della soia, e per creare pascoli.

Oltre a distruggere l’ecosistema, questi atti criminali hanno un forte impatto sugli abitanti delle comunità che vivono nell’area, spesso minacciati e costretti a lasciare le proprie case. Quasi tutta la soia prodotta in Brasile è destinata all’esportazione ed è usata principalmente per i mangimi degli animali.

Il video di Francesco De Augustinis è stato realizzato nell’ambito del progetto di informazione One Earth.