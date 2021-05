L’ex detenuto del carcere di massima sicurezza di Guantanamo, Mohamedou Ould Slahi, e una delle sue guardie, Steve Wood, si rivedono in Mauritania dopo 13 anni, ricordando un rapporto d’amicizia che ha profondamente cambiato le loro vite.

Mohamedou Ould Slahi è stato a Guantanamo per 14 anni. Durante la sua prigionia è stato sottoposto a torture e isolamento, senza essere mai formalmente incriminato. Il suo libro di memorie, uscito in Italia con il titolo 12 anni a Guantánamo (Piemme 2015), è diventato un bestseller internazionale ed è stato recentemente adattato nel film The mauritanian.

Il video del Guardian.