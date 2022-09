“Di solito associamo l’essere interessanti all’essere differenti dalle altre”, dice il filosofo Alain de Botton. “La verità è che ciascuno di noi lo è, ma non permettiamo a noi stessi di manifestare questa unicità”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Il corso dell’amore.

