“Se vuoi salvare il pianeta devi riutilizzare il più possibile, perché altrimenti la situazione continuerà a peggiorare”, dice nel video Luc Daelemans presidente di una ong belga specializzata nel riciclo di beni usati.

In paesi come il Belgio si punta da tempo sul riuso degli oggetti scartati dai cittadini: le regioni fissano degli obiettivi che i comuni sono obbligati a raggiungere, con il supporto di centri specializzati nella selezione, nel riparo e nella rivendita. In Italia a svolgere questo lavoro sono soprattutto associazioni e organizzazioni, che però ancora non hanno la gestione diretta dei rifiuti e non possono contare sul coordinamento delle autorità locali.

Il video di Ginevra Bruscino, Giovanni Culmone e Madi Ferrucci.